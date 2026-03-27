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Un filósofo explica por qué Donald Trump es un "desvergonzado"
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Un filósofo explica por qué Donald Trump es un "desvergonzado" 

"Lo estamos viendo día sí, día también".

Juan De Codina
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Donald Trump en Washington
Donald Trump en WashingtonAnadolu via Getty Images

El escritor y filósofo José Carlos Ruiz, uno de los más influyentes en la actualidad en España por aplicar el pensamiento crítico a los problemas de la vida moderna, ha intervenido en La Ventana, de la Cadena SER, para hablar, entre otros temas, de la figura de Donald Trump, artífice, junto a Israel, de los bombardeos a Irán, que han provocado todo un conflicto en Oriente Medio.

Carles Francino, presentador del citado programa, le ha preguntado si cree que Trump ha perdido la vergüenza. "Yo creo que no la ha tenido. Tú la pierdes si la tienes, pero en este caso diría que es un desvergonzado en el sentido filosófico de la palabra", ha respondido el filósofo. Francino ponía sobre la mesa que no ha sido solo mientras ostentaba el poder político, sino también en su trayectoria como empresario.

Por ello coinciden en que esta desvergüenza se "revela como una ventaja competitiva". El filósofo reflexiona que cuando alguien tiene un objetivo en política, el más básico es llegar al poder: "El terreno de juego de la moral en el que te mueves no es el comunitario, juegas con una ventaja añadida y es que eres muy difícil de desestabilizar".

Carecer de vergüenza y de culpa

Estas personas, según ha contado el filósofo, carecen de vergüenza y de culpa porque el único objetivo es "llegar al poder a toda costa", justificando cualquier medio por el fin y sin sentirse mal en los procesos: "Ese cargo de conciencia lo eliminas".

"A mí no solo me preocupa el hecho de que Trump tenga esta desvergüenza, sino que a base de costumbre, a base de mostrar, que el único límite moral, como decía él, soy yo mismo; por lo tanto, no hay ninguna necesidad de poner la moral fuera de mí", ha explicado.

Estas actitudes "transforman" a los demás: "Lo estamos viendo día sí, día también". Por ello, el gran riesgo es que se produzca una "anestesia moral por habituación", es decir, que las personas se acostumbren y acaben diciendo: "Pues no pasa nada".

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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