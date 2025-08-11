Un historiador desmonta el polémico tuit de Abascal en un abrir y cerrar de ojos

El licenciado en Historia Antigua y Arqueología y usuario de X Pedro López (@Von_Aurre) ha respondido al dirigente de Vox, Santiago Abascal, después de que escribiera un tuit afirmando que "España no es Al-Ándalus".

"Hay que proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida. Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión... Porque no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes", afirmó.

Abascal aseguró que España está "ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con lo derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado".

"España no es Al-Andalus. Y del mismo modo que pedimos que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo , pedimos que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, por ser un símbolo de sumisión de la mujer", sentenció en una extenso tuit.

Además, volvió a compartir esa publicación y añadió de nuevo un fimre "España no es Al-Ándalus'". A este mensaje es al que ha contestado López, cuya respuesta se ha hecho viral con más de 5.000 me gusta.

"Correcto. Del mismo modo que tampoco es la Hispania de Trajano, el reino godo de Toledo, el asturiano de Pelayo o la Castilla de Fernado III, etc. etc. A ver si poco a poco va calando", ha sentenciado el especialista.