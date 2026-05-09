Un hostelero se plantea una pregunta que hasta ahora temía hacerse: "¿Hasta qué edad es sano quedarse?
"Cada vez está más castigado".
El hostelero Sebas Gontoro, fundador de Gontoro Burger y Nutritup, se ha hecho una pregunta que hasta ahora podía temer plantearse: "¿Hasta qué edad es sano quedarse en la hostelería?".
Tras 20 años en el sector y con cierta experiencia en la creación de contenido, a partir de la cual habla del día a día de la profesión y abre algún que otro melón que se debate en TikTok, esta pregunta surge a raíz de un cambio muy drástico en la profesión: "Cada vez hay menos gente que se proyecta hasta la jubilación siendo camarero o cocinero... Y lo comprendo perfectamente".
"Yo muchas veces me hago esa misma pregunta. ¿Hasta cuándo aguantaré este oficio que es un trabajo tan, tan duro? Y que cada vez está más castigado, con horario más duro, con más presión y muy poco equilibrio entre lo que ganas y lo que trabajas?", ha defendido el profesional.
"De un oficio de toda la vida a un trabajo de paso"
Para él, ahí está precisamente el problema: "La hostelería pasó de ser un oficio de toda la vida a un trabajo de paso completamente". Y por ello se plantea otra cuestión: "Si nadie se queda en la hostelería, ¿cómo se forman los profesionales de verdad?". Ha rematado haciéndole una pregunta a sus propios seguidores: "¿Crees que existe una edad límite para trabajar en un restaurante? La hostelería es como es, no como te la cuentan".
Las reacciones han surgido al instante. "Me encantaba mi trabajo, es más, siempre que voy a un bar conocido, acabo arremangada ayudando, pero me tuve que cambiar, porque sola con dos niños la conciliación es nula, una pena, pero la realidad de muchos".
El usuario Ron ha contado también su experiencia: "Yo empecé con 18, ahora tengo 34. No pienso jubilarme en hostelería. Tengo dos hijos ahora, un recién nacido y una de tres. En nada me cambiaré a conductor de autobús, o lo que sea, pero tengo que salir de aquí".