Un influencer quiere comer gratis en un restaurante y la breve respuesta del dueño merece una estrella Michelin

Instagram se ha convertido en una fuente de ingresos para muchos creadores de contenido que hacen publicidad en la plataforma. Además, las publicaciones sobre comida —visitas a restaurantes o probar alimentos de todo tipo— está en auge y cada vez hay más personas que suben a sus redes vídeos gastronómicos.

Lo que también ha crecido mucho son las personas que quieren beneficiarse de las redes sociales y piden comer gratis a cambio de supuesta promoción porque consideran que un restaurante necesita de ellos para darse a conocer.

En X está dando que hablar la conversación entre un hostelero — y su respuesta— y uno de estos influencers que piden abiertamente comer gratis no sólo ellos sino también toda su familia.

"Podemos ir un día a comer o cenar en familia y a cambio os haría stories y reels para que os conozcan mis seguidores. ¿Qué os parece?", le dice el influencer al hostelero, que se corona con su respuesta.

"¿Te paso los precios de la carta?", le responde, desmontando por completo la jugada del creador de contenido. "¿Para qué? Igual no me has entendido o no me he explicado bien. Iríamos a comer o cenar (gratis) y a cambio os hago publicidad a vosotros (gratis). Por eso se llama colaboración", sentencia el creador de contenido.

Al cabo de un tiempo, el influencer vuelve a poner: "¿Al final os interesa? Saludos". En los comentarios muchos aplauden el comentario y la paciencia del hostelero y se ríen de que el influencer quiera, encima, llevarse a toda la familia a comer gratis.