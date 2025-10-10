Un médico lanza este aviso a todos los que suelen llevar una botella de agua en el coche

El urólogo Jordi Postius ha lanzado un aviso a todos aquellos que suelen llevar una botella de agua de plástico en el coche y beben de ella tras tenerla en el vehículo un tiempo.

En una entrevista que ha subido el propio experto a su cuenta de TikTok, advierte: "La botella de agua no la lleves en el coche porque el coche fácilmente, si lo dejas a la intemperie con tu botella de plástico y después vas a beber, si un día hace calor, puedes llegar fácilmente a los 40 grados dentro del coche".

"Mucho calor, 40 grados y la dejas ahí dentro del coche, eso se calienta y tú te vas a beber esa agua embotellada para tu cuerpo con el plástico disuelto", avisa.

Además, pide que siempre se intente comprar "productos frescos" y "no esas bandejas de carne que van ya en bandejas de plásticos ya cortaditas": "Si eso se calienta ya tienes el plástico que va a ir adentro".

"Esos plásticos, que están dentro de la persona y que poco a poco se van disolviendo, ¿qué alteraciones va a comportar en ese cerebro o en ese testículo?", plantea.

La experta en seguridad alimentaria Gemma del Caño ya lanzó hace unos meses un aviso similar y afirmó que ingerir agua de una botella que ha estado expuesta a temperaturas de hasta 60 o 70 grados en un coche al sol en verano, puede propiciar graves problemas: migración de compuestos plásticos, presencia de microplásticos, ser un foco de bacterias, dejar un mal sabor en el paladar o liberar acetaldehído, una de las sustancias que "no es nada recomendable".

Algunos de estos problemas, como la migración de compuestos plásticos consiste en que el plástico del que está compuesta la botella, al estar expuesta a temperaturas tan extremas para las que no han sido preparadas, provoca que el recipiente ya no sea seguro para la ingesta.

En cuanto a los microplásticos, se señala que estos, aunque son invisibles para el ojo humano, están presentes, y al debilitarse y ablandarse la botella como consecuencia del calor, provocan que estas micro sustancias se liberen.