Un periodista de 'The New York Times' señala qué diferencia a Pedro Sánchez del resto con su "no a la guerra": para poner en valor

El "no a la guerra" que Pedro Sánchez pronunció tajante ante la guerra de EEUU e Israel con Irán le ha elevado a una popularidad nacional e internacional intensa. Lo reivindicó ante los medios y también ante su militancia con una carta con el lema enmarcado: "Los socialistas estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa".

"Si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no solo tiene historia, tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro. Y tiene toda la fuerza de quienes nunca se rinden", afirmó.

En este sentido, su posición ha sido clara desde entonces. Muchos han reaccionado por ello, como ha sido el caso de Jon Lee Anderson, periodista de The New York Times, fundado en 1851 y que hasta ahora ha ganado 132 Premios Pulitzer. De hecho, ha analizado su figura y la de Donald Trump en Malas Lenguas, programa vespertino de RTVE.

Preguntado sobre si Trump es peligroso porque está viendo que "no controla la guerra", Anderson es tajante: "Sí, creo que sí, de hecho es más peligroso ahora porque se ve empantanado. Hace una semana empezó a advertir de forma ominosa a los aliados de la OTAN que, si no le ayudaban, pues que ya verían lo que podía pasar".

"Una amenaza implícita"

El periodista lo tomó como una "amenaza implícita" a la OTAN porque tiene "animadversión" desde que fuera presidente de los EEUU por primera vez. Y ha añadido: "Ahora que se empantana en todo esto del Estrecho de Ormuz y se nota que va a haber tropas en suelo, se está arrechando (enfadando), se está volviendo colérico".

Los "exabruptos e insultos" a países que se le han vuelto en contra, como es el caso de España, son cada vez "más frecuentes".

Pedro Sánchez, el "único"

Sobre el papel de España en la guerra en Irán y Pedro Sánchez ha opinado que "es el único líder europeo que ha dado (plantado) la cara a Trump, los demás están con sus tibiezas".

"El pobre Keir Starmer, con la relación especial, entre comillas, con EEUU, ha hecho lo que han hecho muchos líderes con Trump, que es apaciguarlo para luego perder su respeto. Si uno se baja los pantalones un poquito, pues Trump le pierde el respeto", ha añadido. A diferencia de España, que sí ha plantado cara, aunque advierte que "a ver hasta dónde llega con este gobierno".