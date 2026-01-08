La forma en la que retrata a Trump el suplemento de este diario esloveno en su portada va a traer cola en todo el mundo 

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. 

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca celebrada el 16 de diciembre de 2025.
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca celebrada el 16 de diciembre de 2025.The Washington Post via Getty

La operación de Estados Unidos en Venezuela (denominada 'Operación Resolución Absoluta'), que culminó con la captura del entonces mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como de su mujer Cilia Flores, ha acaparado todas las portadas de los periódicos desde entonces. 

Las opiniones han sido varias. Hay quienes han aplaudido la iniciativa del republicano afirmando que es lo que el país necesitaba, mientras que hay otro sector que ha criticado la incursión estadounidense y la ha calificado como un ataque al derecho internacional. 

Y es que, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido que sus intereses allí no eran otros que la seguridad, algunos expertos han señalado que lo que le interesa, más bien, son sus recursos, como por ejemplo, el petróleo, así como su búsqueda de pasar a los libros de historia. 

Uno de los diarios que mejor ha retratado esta visión ha sido el diario esloveno Dnevnik a través de la portada de su suplemento Objektiv (obra del diseñador Tomato Košir) ha conseguido resumir prácticamente a la perfección esta idea. 

Lo ha compartido el propio ilustrador, quien ha ofrecido en Linkedn un adelanto de lo que será la próxima portada del suplemento del diario esloveno— el cual es conocido por sus críticas y sátiras— que se publicará este viernes. 

En ella se puede ver al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con un bigote bastante similar al del dictador alemán de origen austríaco Adolf Hitler, el cual está formado con petróleo venezolano (y que EEUU ya ha advertido que controlará de forma indefinida). 

La imagen, la cual ha sido compartida por miles de usuarios a través de las redes sociales, habla por sí sola. "Excelente portada del suplemento de un diario esloveno", comenta un usuario en 'X' (antes conocido como Twitter), donde ha querido compartir la imagen, que, probablemente, dará mucho que hablar. 

"No es posible que el caprichoso Trump consiga su juguete territorial, pero tampoco este asunto debería ser la causa de una ruptura a gritos de la comunidad atlántica". 

08 enero
