Ana Pardo de Vera reacciona a las palabras de Feijóo sobre los incendios: "Memorizó mal lo que le escribieron"

La periodista Ana Pardo de Vera ha reaccionado con un potente análisis a las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre los incendios que están asolando las regiones de Madrid y Ávila estas últimas semanas, calificados como "los más grandes de la historia de España" por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El líder de la oposición mencionó que tan solo estamos al principio de la temporada de incendios y que "no hemos pasado el momento más difícil", quedando todavía "semanas y meses": "En todas las Comunidades Autónomas la alerta es máxima y que en el mes de julio, a finales, todavía nos queda el mes de agosto, el mes de septiembre, y la primera quincena de octubre. Si no llueve, pues nos quedan dos meses y medio muy duros".

En una intervención en el programa vespertino de RTVE Malas Lenguas, Jesús Cintora le ha preguntado si tiene algún precedente de Feijóo respecto a los incendios, antes de escuchar sus declaraciones, en las que habla sobre los fuegos como un bombero experto.

"Esto no es nuevo"

"Esto de Feijóo no es nuevo, de hablar como un experto y además sin que se le entienda lo que quiere decir, porque no hay una coordinación entre verbo, sujeto, predicado, complementos, etc", ha expresado en primera instancia.

Se remonta a 2006, cuando Feijóo fue con una manguera y unos zapatos náuticos de verano "a hacer que apagaba unos fuegos": "Cuando gobernaba el bipartito, a él le parecía que no se estaba haciendo nada y luego, cuando gobernó, hubo otras crisis incendiarias y echó la culpa al terrorismo incendiario, como lo llamó exactamente".

"Tuvo que venir el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia para decirle que el terrorismo incendiario que se había investigado por activa y por pasiva no existía, que esa era una excusa de mal pagador", ha recordado.

"Le deben haber escrito algo"

Por otro lado, Pardo de Vera cree que Feijóo no debería hablar como los expertos si no sabe lo que está diciendo: "Se entiende perfectamente que le deben haber escrito algo, se lo memorizó o no, lo memorizó mal... Y no cuadra lo que está diciendo con lo que yo creo que quiere decir".

"Son incendios de nueva generación muy agresivos, basta con decir eso y dejar hablar a los expertos, que son los que te dan detalles de fuego", ha sentenciado.