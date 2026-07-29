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El bar que ofrecía cerveza gratis cuando muriera Trump recibe un duro golpe inesperado
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El bar que ofrecía cerveza gratis cuando muriera Trump recibe un duro golpe inesperado

El establecimiento, propiedad de un activista progresista de Wisconsin, perderá su licencia para vender alcohol después de que las autoridades detectaran irregularidades en el transporte de cerveza entre dos estados.

Israel Molina Gómez
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Varias personas beben cerveza en una playa.
Varias personas beben cerveza en una playa.Getty Images

La Minocqua Brewing Company, una cervecería del estado de Wisconsin (EE.UU.), saltó a los titulares hace unos meses por una controvertida promesa en redes sociales: ofrecer cerveza gratis a todos sus clientes el día que muriera el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ahora, el negocio vuelve a ser noticia, aunque por un motivo completamente distinto. El Departamento de Hacienda de Wisconsin ha comunicado a la empresa que revocará su licencia para vender alcohol a partir del próximo 4 de agosto, según informa Fox News Digital.

Una promesa que desató la polémica

La controversia comenzó el pasado 22 de enero, cuando la cervecería publicó en Facebook que celebraría un "día de la cerveza gratis" cuando falleciera Trump, aunque en el mensaje evitaba mencionar expresamente el nombre del mandatario.

Meses después, tras el intento de asesinato contra el presidente durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada el pasado abril, el establecimiento volvió a generar indignación al publicar otro mensaje en redes sociales: "Bueno, casi conseguimos el #díadelacervezagratis".

Aquellas publicaciones provocaron numerosas críticas y situaron al negocio en el centro del debate político.

El motivo oficial de la sanción

Pese a la repercusión de esos mensajes, la retirada de la licencia no está relacionada oficialmente con ellos. Según las autoridades estatales, la sanción responde a que la empresa transportó cerveza enlatada desde Illinois sin contar con los permisos exigidos, incumpliendo la normativa sobre distribución de bebidas alcohólicas.

Como consecuencia, sus dos establecimientos dejarán de poder vender alcohol a partir del 4 de agosto si la decisión sigue adelante.

"Tendrán que sacarme a la fuerza"

La Minocqua Brewing Company pertenece a Kirk Bangstad, un conocido activista de izquierdas, que ya ha anunciado que piensa plantar batalla. En un comunicado aseguró que luchará "con uñas y dientes" para mantener abierto el negocio. "Tendrán que sacarme a la fuerza de mis bares antes de que deje de vender cerveza a los progresistas sedientos que vienen a visitarnos", afirmó.

Además, Bangstad ha pedido a sus clientes que colaboren económicamente con un fondo destinado a sufragar los costes legales derivados del proceso para intentar evitar la pérdida de la licencia.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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