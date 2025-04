Un taxista relata cómo un buen gesto terminó con la propina de su vida: todavía no se lo cree

Dicen que el 'karma' para bien o para mal, siempre vuelve. Un ejemplo ha sido un taxista de Barcelona conocido en TikTok como @elmorocatalan que, tras recoger a unos clientes, un pequeño gesto de bondad acabó siéndole recomendado de una manera tremenda.

Y tiene pruebas, ante los muchos comentarios que decían no creérselo. Esto fue así porque acabó recibiendo una propina que apenas se ha visto. Ha contado la historia en un vídeo que ha alcanzado decenas de miles de visualizaciones y 2.000 'me gusta' (y subiendo).

"Me acaban de dejar la mayor propina que me han dado en mi vida. He cogido a unos clientes, los he dejado y luego se han subido otros y luego otros, y estos segundos me dicen 'oye, te doy la llave de un Mercedes", ha relatado.

A partir de ese momento intentó recordar de qué clientes podrían ser. Al hacerlo, también recordó el destino, por lo que llamó para comentar lo sucedido, pero no obtuvo respuestas, ya que nadie se había acercado todavía. Les buscó por la zona hasta que volvió al punto de inicio: el hotel. Entró y justo al hacerlo se topó con los clientes.

"Tus llaves, perdona, he hecho todo lo posible por encontraros, me sabía muy mal que no me pudierais localizar, he preguntado por grupos de taxis, etc", les dijo el taxista. Al final, el hombre le pidió que la acompaña y se llevó la sorpresa de su vida.

"El chaval coge y me saca 200 pavos... ¡200 pavos de propina! Vaya maldita locura, me he quedado flipando... Día hecho, cosas que suelen pasar en un taxi", ha rematado, todavía con la sorpresa en el cuerpo.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.