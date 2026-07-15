El superordenador de las 25.000 simulaciones prometía adivinar el ganador del España-Francia: se equivocó por completo

España está en la final, pero no era favorita... al menos para un superordenador

Muchos consideraban a Francia como favorita en la semifinal del Mundial. Lo cierto es que sus grandes estrellas asustaban: Mbappé, Olise o Dembélé prometían poner las cosas difíciles a España. Pero los goles de Oyarzabal y Pedro Porro ya han pasado a la historia de La Roja, que jugará por segunda vez una final mundialista.

Incluso un superordenador dio como favorita a la selección gala. Se trata de Opta, que se basa en modelos de inteligencia artificial y en datos estadísticos para hacer predicciones deportivas. En el caso de la semifinal, completó 25.000 simulaciones y marcó un 57% de posibilidades para la victoria francesa.

Al final sucedió lo contrario. La tecnología de Opta falló por completo. Y no quiere decir que este superordenador sea una máquina inútil. De hecho, ha acertado en otros encuentros del Mundial, como el Austria-España en el que la selección comenzó con buen pie su camino en las eliminatorias.

Pero la tecnología no puede con todo. En el deporte de alto nivel tienen mucho peso elementos como las emociones y el azar. Son aspectos clave que no entran en los cálculos matemáticos. Que un futbolista tenga un momento de inspiración o que tome la decisión adecuada en el instante preciso puede desequilibrar un partido. Sobre todo en encuentros en los que hay tanto en juego y la tensión competitiva juega un papel importante.

El superordenador no supo ver que Mbappé iba a chocarse contra el muro de La Roja o que Pedro Porro se acabaría convirtiendo en el héroe. En el fútbol no siempre gana el favorito, y ayer se demostró.

En lo que respecta a la otra semifinal, Opta predice una victoria de Inglaterra. Eso sí, por muy poco. Los ingleses tienen un 50,94% de posibilidades y los argentinos se quedan con el 49,06%. En esta ocasión no puede producirse una sorpresa como la del partido entre España y Francia, pues la igualdad es máxima.

Una vez se conozca el siguiente finalista, Opta publicará su predicción de la final del Mundial 2026. Y el fútbol dictará sentencia.