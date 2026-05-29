Un venezolano defiende por qué no hay una sanidad mejor que la de España: "No hay comparación"

El joven venezolano Ángel Rafael Pacheco es un creador de contenido (@solysombra en TikTok) que migró a Portugal, país vecino en el que residió durante años. Contrajo psoriasis y, ante la falta de soluciones en la sanidad lusa, tuvo que recurrir a España, país en el que se alojó durante un tiempo y en el que trabajó.

Su experiencia le ha llevado a una conclusión clara: "No hay comparación. Ha defendido que no hay una mejor". La psoriasis comenzó hace unos años con una roncha hasta que se extendió por el coxis y la pierna: "Pasé un año de espera en un dermatólogo en Portugal".

"Mi hijo me hizo el favor de acompañarme al médico de cabecera en España, porque yo tengo un médico de cabecera. Gracias a Dios y la Virgen que me dieron la bendición de poder tenerla, estoy agradecido para toda la vida del tiempo que trabajé aquí", ha expresado al inicio del vídeo, que ha acumulado más de 22.000 visualizaciones y otros tantos miles de 'me gusta'.

"No hay comparación"

Ha señalado que, por desesperación y miedo, vino a España y ha pedido perdón, algo que ha sorprendido: "Yo no declaro impuestos en España, por eso no me gusta molestar con salud ni nada que tenga que ver con España, pero me veo en la obligación por mi desesperación de la psoriasis".

"El viernes vino mi hijo a la consulta y el mismo viernes lo llamó el dermatólogo para decirle que tenía la consulta el siguiente martes. Imaginaos, de un año en Portugal, aquí en horas ya me dieron la consulta, me hicieron las analíticas para saber lo que van a poner y cuál va a ser mi tratamiento", ha relatado.

Desde entonces, defiende el sistema sanitario en España a capa y espada: "En salud podrán decir lo que sea, hay gente que se queja, pero la sanidad de España no tiene comparación con ninguna".

Ha concluido el vídeo insistiendo en disculparse: "Pido perdón por haber venido a España a esto. Sí tengo NIE, sí tengo número de la Seguridad Social porque declaré aquí algún tiempo, pero nunca hubiera usado la salud aquí hasta ahora y ha sido porque de verdad la necesito".