Un venezolano explica el gran cambio que siente desde que probó la comida española: "La gente se fortalece, brilla"

El joven creador de contenido venezolano Dave Gaco (@davegaco), que cuenta con más de 50.000 seguidores tan solo en TikTok, se mudó hace un buen tiempo a España, donde se empezó a acostumbrar a su gastronomía. Desde entonces ha sentido "cosas" y ha hecho una reflexión sobre la comida española de la que muchos están de acuerdo.

"De verdad, yo no sé qué tipo de comida nos están dando en España últimamente porque yo, literalmente, salí de Venezuela y vine para acá y yo siento que la comida te cambia en general", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 32.000 visualizaciones (y subiendo).

Para Dave, la comida española "te da un glow up, te cambia todo, la forma del cabello, la piel, todo". "Hay mucha gente que sale de su país, viene a Europa, come un año, dos años, lo que sea, y a la gente le pega un glow up, una pubertad, una cosa que a veces me pregunto: ¿Qué comida nos están dando acá?", ha añadido.

"La gente se fortalece, brilla"

Su sensación es que la gente, tras comer en España, "se fortalece, la gente brilla, se pone bonita". En cuanto a reacciones, que han sido más de 170, hay comentarios de todo tipo, incluso sarcásticos: "Sobre todo el cabello, donde la mayoría nos estamos quedando calvos".

"Dieta mediterránea, la mejor del mundo", ha expresado el usuario Ángel. Por otro lado, el usuario Javier Álvarez ha respondido: "Comida mediterránea y sin pesticidas, que en la mayoría de países se permite el uso. Lo malo es el agua de grifo, que tiene mucho cal".

"Los productos en España suelen ser frescos, además de que no contienen la cantidad de productos aditivos gracias a la normativa europea. Súmale la dieta mediterránea que se cocina con aceite de oliva, las cantidades, la variación... Y la calidad de vida, que también influye", ha opinado la usuaria @Sashita.