Una argentina cuenta lo que le han dicho algunos españoles durante su búsqueda de trabajo

La creadora de contenido @delfimorr, una argentina que viven en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando todas las cosas malas que le han dicho los españoles mientras buscaba trabajo en España.

"En España solo se puede aspirar a trabajar en hostelería. Si tenés acentro argentino, lo vas a tener que cambiar", ha comentado la tiktoker, empezando a enumerar las frases que le han dicho los españoles en relación a su búsqueda de empleo.

"No hables con la 'sh' porque no te van a entender. Ni 'posho', ni 'cashe', ni nada de esas palabras", ha continuado diciendo la usuaria, haciendo referencia al acento característico argentino.

"Si no estudiaste una carrera universitaria, un máster o algo, acá en España no vas a servir, por más de que seas el más inteligente del mundo", ha apuntado también la argentina en el vídeo, el cual lleva ya 286.000 visualizaciones y 11.000 'me gustas'.

Unas afirmaciones que los usuarios no han dudado en desmentir en la sección de comentarios. "Amore, no tiene nada que ver con el acento ni de dónde eres. A los españoles también nos cuesta mucho encontrar algo que no sea hostelería", ha escrito una usuaria.

"Llegué hace un año, soy argentina y a mí nadie me dijo eso. Mi primer trabajo fue en una multinacional en España, ya cambié a dos trabajos más en empresas muy reconocidas y tengo el secundario terminado"; "Yo no tengo titulación y cobro 2900€ en una empresa relacionada con la automoción para marcas alemanas... no se de dónde sacas eso", han comentado otros internautas.