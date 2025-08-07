Una azafata explica en pleno verano por qué un animal grande puede ir en la cabina del avión

La usuaria @achoorin, azafata de profesión, se ha coronado en la red social X al publicar un hilo en el que ha ofrecido algunos detalles sobre los motivos por los que podemos encontrarnos a un animal en la cabina de un avión.

Aprovechando las vacaciones de verano, la trabajadora ha señalado que "si un animal sube a CABINA puede ser por varias razones, nos saltamos la parte de animales pequeños en jaula (gatos, perros, hámsteres, etc)".

"Si os encontráis a un pedazo de perro que seguramente pese más de 8kg (límite de peso para cualquier animal que vaya en cabina), seguramente os estáis encontrando con un lazarillo", ha detallado.

En un segundo mensaje, ha asegurado que suelen ir debido a "las necesidades de la persona que va con el animal". "Los perros lazarillo tienen su propio asiento, no se deja subir a ningún lazarillo que no porte la identificación, como se ve en la foto", ha añadido.

— maria ✧.*🪲 (@achoorin) August 6, 2025

La protagonista ha indicado que el animal debe llevar un "arnés identificativo" y "con su cinturón". "Así que eso, que os quejáis por todo", ha contestado en el hilo publicado en la red social X.

Otro de los debates era el tema de las personas que tienen alergia a estos animales y ella ha explicado que lo que suelen hacer es encargarse de que la persona a la que se le ha "asignado (un asiento) cerca del animal no tiene alergia antes de que suba". "Nosotros ya hemos sido avisados con tiempo", ha contado, en un hilo que suma más de 8.000 me gusta.