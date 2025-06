Una cardióloga desmiente estos tres mitos sobre el corazón que todo el mundo se cree y que son muy dañinos

La cardióloga y divulgadora científica Magdalena Perello (@magdalena.perello) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cuáles son los tres mitos sobre el corazón que no deja de oír en consulta y que pueden ser muy perjudiciales para la salud.

"Mitos que escucho todos los días en mi consulta como cardióloga que ponen en riesgo la salud de tu corazón y no lo sabías", ha comentado la médica especialista al inicio del vídeo.

"Si tengo el colesterol alto, pero me encuentro bien, no pasa nada", ha enumerado la experta como primer mito. "Error. El colesterol no avisa, no duele y mientras tú te sientes bien, puede estar dañando de forma silenciosa tus arterias", ha explicado.

"Por eso es muy importante hacerse chequeos de forma periódica, igual que controlar la presión arterial y el azúcar en sangre, que tampoco se siente nada", ha recomendado la médica especialista.

"Con 10 minutos al día de caminar basta, tampoco hay aquí que matarse", ha señalado la cardióloga como segundo mito. "¡Uuuh! Eso no. Tu corazón necesita al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Y sí, el entrenamiento de fuerza es muy importante. El músculo es lo que te va a dar la supervivencia" ha informado.

"Y la joya de la corona. Una copita de vino tinto al día es buenísimo para tu corazón, ¿ a que sí? Por los polifenoles, ¡claro que sí!", ha apuntado la experta en tono irónico como tercer mito.

"¡Pues no! Error. El vino es alcohol y cualquier cantidad de alcohol daña tu corazón. Por lo tanto, no hay que consumirlo y mucho menos a diario", ha desmentido la cardióloga de manera muy tajante.

"Lo que sí protege tu corazón es tu estilo de vida, alimentación, ejercicio físico, descanso y gestión del estrés. ¡A por una vida sana!", ha concluido la especialista, animando a sus seguidores a apostar por seguir buenos hábitos.