Una española en Irlanda hace un curso fuera de su horario de trabajo y ojo a la reacción de su jefa

La usuaria de TikTok @enfermeraenirlanda, española que trabaja en Irlanda como enfermera, ha compartido su sorpresa en esa red social después de la reacción que tuvo su jefa al enterarse de que había hecho algún curso fuera de sus horas de trabajo.

"Me viene mi jefa esta mañana y me dice: '¿Tú has hecho uno de los cursos obligatorios en tu casa, verdad? La he mirado así, con cara de... puede ser, no estoy segura, no me acuerdo exactamente qué día he hecho cada curso. Pero es posible", ha empezado relatando.

"Y me ha dicho: 'Pues no. Eso no nos gusta. En el trabajo se trabaja y en casa se descansa'. Así que hoy te vas 45 minutos antes. Me sorprende la verdad. No sé qué es más fuerte, si que me den las horas o que me sorprendan que me las den. Increíble", ha contado.

En las reacciones, son muchos los que cuentan experiencias bien distintas que han tenido en España: "A mí me han obligado a hacer cursos hasta estando de baja médica. Me negué porque no me encontraba bien y menudo pollo me montó mi ex jefa... Al final lo tuve que hacer estando de baja".

"Disfruta de poder disfrutar d tus derechos sin sentirte culpable. Spain is different. Tenemos derechos que no nos dejan disfrutar si no batallamos x ellos y encima nos tenemos q sentir culpables por pedirlo", se lamenta otra persona.