Una española que vive en Suiza, acude a su primera cita con el ginecólogo: el veredicto es claro al compararlo con España

Carla, una joven española que ahora vive en Suiza después de mudarse desde Noruega y que comparte consejos y cómo es su día a día en el país alpino en TikTok bajo el nombre de @carlanebulosa, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un vídeo en el que relata cómo ha sido su primera visita al ginecólogo después de haberse quedado embarazada. Su testimonio, en el que compara el sistema sanitario suizo con el español, ha desatado un intenso debate en redes sociales.

"Ayer fui por primera vez al ginecólogo en Suiza para hacer un seguimiento de mi embarazo y os cuento porque el proceso fue muuuuuy diferente al de España", explica en su vídeo, donde descrito el proceso paso por paso. Antes de la cita médica, lo primero que tuvo que hacer Carla fue avisar a su compañía de seguro. La sanidad suiza es privada y ella, según cuenta, tiene "el seguro más básico de todo, con la franquicia más alta, unos 2.500 francos al año", explica. Esto significa que la joven española debe pagar todo de su bolsillo hasta alcanzar esa cantidad. Sin embargo, una vez que se supera la semana 12, todo está cubierto: consultas, análisis e incluso cualquier otra dolencia que pueda surgir.

Pero aquí llega la primera gran diferencia con España. Mientras que en la sanidad pública española es habitual que se haga una ecografía alrededor de la semana 8 para descartar problemas, como por ejemplo, un embarazo ectópico, en Suiza no se realiza hasta llegar a la semana 12. "¿Qué pasa si tienes un problema antes? Pues no te enteras", se pregunta Carla. De hecho, cuenta el caso de una amiga suiza que sufrió un embarazo ectópico y no lo descubrió hasta que tuvo un aborto espontáneo.

Después de informar al seguro, Carla buscó ginecólogo a través de una plataforma que permite filtrar las búsquedas, incluso, por idioma. Así fue como dio con una clínica en la localidad de Friburgo atendida por un médico argentino. "Allá que voy", pensó. "Al llegar, tuve que rellenar un formulario para abrir mi ficha. Luego, me hicieron análisis de orina, sangre y me tomaron la tensión". El ginecólogo, según cuenta la española, le explicó con todo detalle cómo funciona el sistema sanitario de Suiza y todas las citas por las que iba a pasar hasta el parto. "Fue súper majo", comenta.

Aunque Carla valora positivamente la atención recibida, no puede evitar compararla con la sanidad pública española. "En España tenemos un seguimiento muy exhaustivo. Es una maravilla, la verdad", afirma antes de preguntarle a los usuarios de la red social cómo es el proceso en los lugares dónde viven. Precisamente, en los comentarios de su vídeo, algunos han matizado alguna afirmación de la joven española. Varios usuarios españoles han señalado que, en comunidades como Cataluña, Andalucía o Murcia, la primera ecografía tampoco se realiza hasta la semana 12, a menos que haya alguna urgencia.

Otros, en cambio, han querido destacar que en países como Países Bajos sí se hace una ecografía en la semana 8. Algunos, incluso, han preferido pagar de su bolsillo una revisión en alguna clínica privada. "La salud de mi bebé y la mía no tienen precio", dice una usuaria.