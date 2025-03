Una estadounidense ruega a los europeos que no vayan al país: lo que dice es tremendo

La usuaria estadounidense de TikTok @jess89763 ha publicado un vídeo lanzando un mensaje de ruego y advertencia a todos aquellos turistas, especialmente que provengan de Europa, que tengan claras intenciones de visitar Estados Unidos, generando numerosas interacciones.

"La gente va a dejar de venir a los Estados Unidos... Ha habido historia tras historia de turistas detenidos por el SCI (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) sin razón alguna", ha expresado al principio del vídeo, acumulando hasta el momento casi medio millón de visitas y más de 50.000 'me gusta'.

Según ha contado, únicamente basándose en lo que ella sabe y lo que le cuentan, algunos están siendo "despojados, puestos en duchas frías, interrogados, torturados y siendo detenidos indefinidamente sin poder hablar con sus familiares o abogados".

Por ello ha lanzado una pregunta al aire: "¿Creéis que alguien de Europa va a querer venir a los Estados Unidos este verano? ¡Nuestra industria turística ya ha muerto!". Aunque, a pesar de lo que ha dicho, ha razonado que la gente "no se da cuenta todavía".

"Si no estás en los Estados Unidos actualmente, te recomendaría encarecidamente que no vengas aquí. No puedes confiar en nosotros, no se puede confiar en nuestro gobierno. Es peligroso. No vengas aquí", ha concluido la estadounidense.