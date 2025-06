Una experta en comunicación no verbal le saca los colores a Abascal por lo que significa este gesto

Es una frase que se repite mucho pero la de este miércoles ha sido una de las sesiones de Control al Gobierno de las más tensas que se recuerdan en la legislatura a cuenta del último informe de la UCO que pone el foco en Santos Cerdán, Koldo y Ábalos y en presuntos cobros de comisiones por adjudicaciones de obras públicas.

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo ha intervenido Santiago Abascal, líder de Vox, que justo cuando ha terminado de hablar se ha levantado y se ha ido del hemiciclo.

"¿Ha desayunado esta mañana? ¿Se encuentra bien? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las tramas de corrupción que le rodea? Los españoles pagan impuestos muy elevados para que su entorno lo robe", le ha dicho desde la tribuna Abascal a Sánchez.

"Usted nunca contesta, no lo ha hecho en siete años ni en las comparecencias ni en sesiones de control y yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes ni a soportar su chulería porque no aguantamos el modo con el que miente constantemente a los españoles", ha señalado Abascal.

Y ha cerrado su intervención con un: "Es usted un indecente y de eso no tienen duda ni quienes le apoyan, lo sabe toda España, es usted un corrupto y un traidor. Acto seguido se ha marchado y le ha señalado con el dedo a Sánchez, que lo ha mirado desde su asiento.

Tras ver esto, la experta en comunicación no verbal Patrycia Centeno ha explicado qué significa realmente ese gesto: "Cuando apuntas/acusas/adviertes con el índice al otro, debes ser consciente que 3 dedos te señalan siempre a ti".