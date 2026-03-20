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Una experta en protocolo ve este gesto de Letizia en el Vaticano y apostilla: "Se la ve entusiasmada"
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Una experta en protocolo ve este gesto de Letizia en el Vaticano y apostilla: "Se la ve entusiasmada"

Patrycia Centeno publica dos fotos sobre la visita de los reyes al Papa. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
ROME (Italy), 20/03/2026.- King Felipe VI of Spain (rear) and Queen Letizia (front) attend the ceremony to assume the historic title of honorary protocanon of the Papal Basilica of Saint Mary Major (Basilica di Santa Maria Maggiore) in Rome, Italy, 20 March 2026. (Italia, España, Roma) EFE/EPA/ANGELO CARCONI
Felipe VI y Letizia en Roma EFE/EPA/ANGELO CARCONIEFE

Felipe y Letizia han estado este viernes en el Vaticano de la mano del papa León XIV, con quien han tenido un encuentro y con el que hablaron del viaje que este realizará en el mes de junio a España. 

Todos coincidieron en "la importancia de un compromiso constante en favor de la paz". Los reyes estuvieron casi una hora reunidos con el pontífice donde, además, Felipe VI renovó el vínculo histórico de la monarquía española con la romana Basílica de Santa María la Mayor, de la que tomó posesión del cargo de protocanónigo en un acto cargado de solemnidad. 

Junto a los reyes, por parte del Gobierno, ha estado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa. 

Tal y como recoge la agencia EFE, los reyes llegaron a las 10:15 horas al Patio de San Dámaso de la Ciudad de Vaticano y, tras la recepción protocolaria, fueron conducidos hasta la Sala del Tronetto donde el papa les saludó.

Letizia vista por expertas

Como siempre que Letizia tiene un acto, las expertas en protocolo y comunicación no verbal han analizado cada movimiento y cada gesto de la reina que, para la ocasión, ha ido de blanco. 

La periodista Pilar Eyre ha explicado por qué iba así vestida: "Me parece perfecto que la reina haya renunciado al “privilegio del blanco” que tienen las reinas católicas en el Vaticano. España es un país aconfesional y Letizia es agnóstica, me hubiera parecido una hipocresía ir con la peineta, mantilla y toda la pesca". 

En otro mensaje, Eyre ha apostillado, para los que tengan dudas: "Sí, mantiene el vestido blanco para no soliviantar a según quién. Por cierto, ya sé que es irrelevante pero yo soy católica". 

Más dura ha sido la experta en comunicación no verbal y protocolo, Patrycia Centeno, que se ha fijado en la cara de la reina durante alguno de los momentos de la visita y ha escrito junto a estas imágenes: "Se la ve entusiasmada en el Vaticano". 

Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

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