Una 'influencer' de EEUU ve la famosa gorra de Pedro Sánchez de "Make Science Great Again" y lo que dice es para oírlo 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio la campanada a finales de marzo al subir un vídeo a sus redes sociales en el que practicaba ciclismo de montaña. El motivo del revuelo no era tanto esa actividad física como la gorra que lucía.

En esa visera roja se podía leer el lema "Make Science Great Again (Hagamos a la ciencia grande otra vez)", una frase claramente inspirada en el famoso "Make America Great Again (Hagamos a América grande otra vez)" de Donald Trump.

La escena ha llegado ya a Estados Unidos, donde la influencer Caitlin Speaks se ha pronunciado sobre ello de una forma contundente. Empieza diciendo que el vídeo de Sánchez no es "uno cualquiera" de ciclismo porque en él "tiene un mensaje especial para Donald Trump y MAGA".

"Eso es difícil, requiere habilidad"

"Antes de ver el vídeo tengo que decir qué renovador es ver a un líder mundial que está en forma de verdad. No solo va en bicicleta, es que hace ciclismo de montaña. Y eso es difícil, requiere habilidad. Yo lo sé porque también lo practico", subraya.

Luego pone el vídeo y prosigue: "¿Has visto la gorra? Me resulta muy familiar, pero en lugar de Make America Great Again dice Make Science Great Again. Y la canción que suena es de Hannah Montana. Y repito, este es el primer ministro de España, Pedro Sánchez".

"¿Podéis imaginar a Donnie intentando subirse a una bici?"

"No sé, quizá sea sólo yo, pero ver a líderes mundiales promoviendo la ciencia, manteniéndose en forma y sin tomarse demasiado en serio... vaya, qué refrescante, ¿Os acordáis cuando todos se burlaron de Biden porque se cayó de una bici? Pero al menos él salió a pedalear. ¿Acaso podéis imaginar a Donnie intentando subirse a una bici? Y mucho menos haciendo ciclismo de montaña", insiste.

La ya famosa gorra se puede conseguir fácilmente en Internet. En Amazon, por ejemplo, se vende por 10,59 euros y se puede comprar en diferentes colores: negro, azul, gris, rosa... y por supuesto, la roja de Sánchez.