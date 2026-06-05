Ramón Espinar aprovecha la visita del papa León XIV para destacar la "encrucijada" que se vive en España 

La visita del papa León XIV a Madrid, Barcelona y a las Islas Canarias va a acaparar todos los focos de información en los próximos días, ya que desde el 2011 no llegaba a nuestro país el Pontífice. En ese año fue Benedicto XVI el que pisó el suelo español para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

León XIV, durante sus días en España, va a hacer de todo, desde reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hablar en el Congreso el próximo 8 de junio, hasta convertirse el próximo 11 de junio en ser el primer Papa que aterrice en las islas, ya que ese día llegará a la base área de Gando.

Además y en su estancia en España, León XIV también presidirá el sábado la vigilia en la Plaza de Lima o el domingo la misa del Corpus Christi en Cibeles y bendecirá la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona, coincidiendo precisamente con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. En Gran Canaria, por ejemplo, se trasladará al Puerto de Arguineguín, donde tendrá contacto directo con personas migrantes, voluntarios y ONGS.

Los análisis de la visita de León XIV a España no cesan y analistas políticos, religiosos están dando su opinión sobre lo que supone un acontecimiento histórico de este calado e importancia.

Por ejemplo, el que fuera fundador de Podemos y actual tertuliano de diferentes programas de televisión Ramón Espinar ha destacado en sus redes sociales la paradoja que, según él, se da con la visita del pontífice en un momento político de tanta polarización como el actual.

"La visita de un Papa a España es un momento histórico. Culturalmente esta marca una encrucijada: la de un tiempo en que los valores cristianos están políticamente encarnados en la izquierda mientras la fe y la liturgia las lleva adelante gente con un proyecto político satánico", ha redactado Espinar.