Una joven relata cómo terminó en la UCI después de que le picara una araña: da una enseñanza importante

La popular tiktoker Alana, conocida como Lahijadeljequereal (@lahijadeljequereal) ha compartido tres vídeos en los que relata cómo fue el proceso desde el momento en el que le picó una araña y hasta que acabó en la UCI siendo operada.

"Me desperté con una picadura y con una herida grande, se ve que una araña me había estado picando por la noche y me había estado mordiendo. Yo, salvaje de mí, ni me la desinfecté ni nada... y fue un error", comienza contando.

A los dos días, según relata, se le hinchó la herida y no podía ni dormir hasta que a las 5 de la mañana tuvo que ir a urgencias en Madrid. Ahí no la miraron en profundidad, pero como el dolor persistía acabó bajando a Murcia y yendo a su centro médico de siempre.

"En ese ya sí me lo inspeccionaron, me lo abrieron y me lo limpiaron sin anestesia y sin nada, yo solo chillaba", asegura. Cuando volvió a casa le empezó a doler e incluso le costaba respirar, así como se le durmieron los pies y las manos.

"Cuando pensaba que me iba a desmayar llamé a mi madre y a la ambulancia", llega a decir la joven usuaria. Los sanitarios le dijeron que le había dado un ataque de nervios provocado por el dolor y los nervios. "Me dieron un sedante y me quedé dormida hasta el día siguiente, que eso estaba peor al día siguiente", prosigue.

De nuevo volvió al médico y, de nuevo, le volvieron a "hacer una carnicería". "Entonces ya me mandaron al hospital, donde nada más verme llamaron al cirujano de urgencia, aunque estuve 11 horas esperando", explica, señalando que para que aguantara el dolor le dieron analgésicos, corticoides, dolotil, y hasta morfina.

Una vez entraron en el quirófano ella pidió anestesia general, aunque se la denegaron y le dieron local. "Me pusieron varios pinchazos en la propia herida y yo rabiando. En la operación me abrieron, me sacaron todo lo malo y hasta el cirujano me dijo que tenía un tejido que no habían visto, así que volvió coger las pinzas y comenzó a tirar", detalla.

Finalmente, le mandaron hacerse una biopsia, un cultivo, unos análisis de sangre, unas oposiciones y unas pruebas físicas.

Ahora la joven se está haciendo curas a diario, algo que según ha ironizado es casi una terapia. "Todos los días grito, lloro y para mí es una terapia, estoy más feliz que nunca", resume, antes de terminar con la conclusión de que la araña fue la culpable y ella la responsable por no desinfectar la herida.