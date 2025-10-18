Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Enseña dónde vive con su hijo pequeño y el vídeo habla por sí solo: para poner el grito en el cielo
Alba Rodríguez Morales
Balcones de casas en una ciudad.Getty Images

Me dijeron que los inmigrantes hemos normalizado vivir en una habitación pero cuando llegas buscando una vida mejor haces lo que puedes con lo que tienes y como muchos ya saben yo comparto habitación con mi familia y hoy te muestro cómo vivimos los tres. 

Por este lado de la pared tenemos el televisor y con esta tele casi nos pasa algo fatal porque la primera vez que la compramos nos vino quebrada y no querían devolvernos el dinero. Y justo aquí tenemos esta mesita pegable que usamos para comer aquí en la habitación, es súper práctica, ligera y siempre la mantengo súper limpia. 

Y esta es la cama que ya estaba en la habitación y la utiliza mi hijo y como tenemos poco espacio debajo tengo guardado algunos de sus juguetes para aprovechar cada rincón. (Debajo de la cama varias pelotas).

Y esta es nuestra cama, la que comparto con el tóxico. En el canapé guardamos la ropa de cambio según la temporada y nuestros zapatos. Solo tengo lo necesario, no me gusta guardar cosas que no uso. 

Y véngase para acá. Miren estas increíbles vistas. Sí, ya sé, son edificios, pero estamos muy contentos en esta habitación. Ah, es un quinto piso sin ascensor. 

Y este es nuestro armario más grande. Aquí arriba guardamos los productos de limpieza y abajo comida envasada. Pan, sopa, arroz, aceite y demás cosas que no se dañan estando aquí. Pero si crees que esto es raro, espera que veas la nevera que tengo dentro del otro armario. 

Aquí abajo tenemos juegos de mesa, la plancha y esta tortillera y estos audífonos que me gané en el McDonald's pero que nadie utiliza. 

Por este lado del armario tenemos aquí arriba la ropa de cama y debajo la ropa de mi hijo que le enseño a hacer ordenado porque es importante para él y para mí y sobre todo por el espacio. Y a falta de gavetas usamos estos organizadores, también guarda por aquí más juguetes y por último sus zapatos. 

Y chicas, por aquí está la ropa del chef de las semitas catrachas, él procura ser muy ordenado y también tiene su organizador. Y por aquí estaba yo viendo hacia arriba como si fuera la Torre Eiffel. Aquí tenemos más juguetes, nuestros patines y la foto de esta preciosura que es nuestra motivación. 

Este es el otro armario, ahora les enseño la nevera, aquí tengo mis pantalones y nuestras cosas de cuidado personal, pero siempre únicamente lo necesario.

Por aquí abajo tengo mis cositas un poco apretaditas, ya saben que el espacio manda y por último cosas de Otani que le encanta dibujar y pintar. 

Por aquí tengo mi ropa y la verdad anhelo mucho el día en que podamos tener un poquito más de espacio para cada uno, aquí tengo colgadas las fajas y si se fijan en algo curioso yo solo uso ganchos negros, mi pareja usa los finitos de colores y mi hijo los más gorditos, son pequeños detallitos. 

Y esta es nuestra nevera, que siempre está llena de comidita. Por aquí también tenemos la compu y más juguetes de Otani. Y bueno chicas, por último tenemos el botellón de agua, el espejo, el cesto de la ropa sucia y el basurero. 

En la puerta colgamos nuestras toallas, por aquí tenemos el calendario y una foto especial de nuestra visita a Disney Pixar, que fue una experiencia muy bonita que vivimos como familia. 

Y respondiendo a lo que me dijeron, no hemos normalizado vivir en una habitación. La realidad es que debido a la escasez de vivienda y a los altos precios del alquiler, muchas personas, incluidas las inmigrantes, nos vemos obligados a adaptarnos a estas circunstancias. 1,8 millones de visualizaciones y más de '88.000 me gustas'.

