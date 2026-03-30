Una popular arquitecta italiana habla de una forma sobre España que retumba en medio mundo

Mila Spicola, una popular arquitecta italiana, ha logrado una gran difusión en las últimas horas gracias a un mensaje que ha publicado sobre la marcha de España y sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hay quienes dicen que no y ganan. España crece, crece, crece. Y sobre todo, crece orgullosa y libre. Nosotros, los títeres de Trump, estamos en manos de una clase dirigente inepta e incompetente y seguimos hundiéndonos. Si me hablas de programas, te respondo: copia España", ha asegurado Spicola, que se une así a la lista de medios y expertos extranjeros que alaban la postura de España y del jefe del Ejecutivo en materia económica y por su firma oposición a la guerra en Irán.

Al mensaje de la arquitecta ha respondido otro usuario italiano muy crítico con cómo está su país: "Para que funcione, sin embargo, se necesita a un Sánchez y a políticos que se parezcan a una buena parte de sus socios de coalición. En Italia, lo siento mucho, no tenemos ninguna de las dos cosas".

"Más que una mera esperanza, se trata de construir"

"No estoy tan segura, ¿sabes? No los conocemos ni los reconocemos, pero están ahí", ha subrayado Spicola como respuesta antes de añadir: "En mi opinión, más que una mera esperanza, se trata de construir. La izquierda no se delega; se construye mediante la participación, de quienes pueden, por supuesto. Es producto de la presencia y la ausencia. No del destino".

Por otro lado, el analista geopolítico francés y empresario, Arnaud Bertrand, ha publicado uno de los mensajes más compartidos del fin de semana al dejar bien clara su opinión sobre la postura que ha adoptado Sánchez con el conflicto en Oriente Medio.

"España se ha convertido en la república gaullista de principios de nuestra época"

"Debo admitir que, como francés, me enfada un poco ver que España se ha convertido en la república gaullista de principios de nuestra época. Me encanta Sánchez, prácticamente el único estadista de la UE que vale la pena hoy en día, pero también pone de manifiesto lo lamentablemente malos que son los demás en comparación. Mi país en particular...", ha criticado.

"Ojalá se aprenda la lección. Esto también es muy propio de Gaulliste: nunca le gustó sermonear a los demás, sino dar ejemplo", ha agregado Bertrand.