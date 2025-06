Una psicóloga simplifica alto y claro esta situación tan común que ha hecho reflexionar a muchos

La psicóloga y creadora de contenido Paula Orell (@paulaorellpsico) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explicando con un ejemplo de lo más simple una situación muy común que ha hecho reflexionar a muchos usuarios.

"Hay dos tipos de personas, las que se hacen un esguince y lo aceptan, y las que se hacen un esguince y no lo aceptan", ha comenzado comentando la experta al inicio del vídeo, el cual ha alcanzado ya las 173.000 visualizaciones y los 16.300 me gustas.

"Las que lo aceptan tienen que pringar con que les duela, con ir al médico para buscar una solución, tener su tratamiento y tirarse un tiempo haciendo una vida como una persona que no tiene los dos pies bien, porque hay uno que tiene un esguince", ha explicado la psicóloga.

"Y las que no lo aceptan tiran para adelante. 'Nada, a mí no me duele. Esto, esto no es nada'. Lo minimizan, no van al médico, no hacen ningún tratamiento y siguen haciendo su vida como la que tiene los dos pies bien", ha relatado la especialista en salud mental.

"Las que lo aceptan al principio vengan al lado y dicen: 'tenemos las dos, un esguince y yo estoy aquí pasándolo fatal. El problema en mío'. Claro, eso es al principio, ¿pero cuando pasa el tiempo? ¿Sabes lo que pasa cuando pasa el tiempo? Te lo voy a decir yo", ha manifestado Orell.

"La que ha aceptado que tiene un esguince ya está viviendo su vida con sus dos pies sanos. Mientras que la otra, la que al principio hacía todos los planes como si no le pasara nada, ya no puede hacer tantos planes", ha asegurado la psicóloga.

"El esguince ha ido empeorando, ya cada mínimo pasito le recuerda que ahí pasa algo. Ninguna de las dos quiere tener este esguince, pero en la vida nos vamos a hacer esguinces, porque en la vida pasan cosas", ha afirmado la experta.

"Entonces, ¿tú que eliges? Tú ya sabes lo que yo elijo. Y también sabes que no te estoy hablando de esguinces, lo sabes", ha concluido la especialista en salud mental.