Una turista norteamericana explica por qué se le han quitado las ganas de volver a España: lo que le pasó en Madrid tiene mucho que ver

La tiktoker norteamericana @ncolphillip ha compartido un vídeo en el que habla de países a los que, así de primeras, no volvería de forma inmediata y ha hablado en concreto de España y de cómo es la vida aquí para las personas negras y la gente de color.

Ha contado que estuvo en Barcelona en 2013 y en Madrid en 2019 y se ha centrado concretamente en su paso por la capital de España aunque señala que ninguno de los dos lugares le dejó con una buena impresión como para querer volver.

Lo primero que ha dicho es que hay ropa buena de segunda mano a muy buen precio y se compró una chaqueta y un bolso. Sobre los museos ha dicho que Madrid "es genial". En la ciudad probó el mejor chocolate de su vida en la churrería San Ginés y ha añadido que es una buena ciudad en la que estar si te interesa la música y los espectáculos.

De Madrid ha valorado que está cerca de Segovia y puedes ir en un día a visitar la ciudad y disfrutar de su arquitectura. Pero, para ella, lo mejor de Madrid y de España en general es que encontró vuelos baratos para ir al norte de África. De Madrid viajó a Marruecos por 63 dólares.

Como reflexión final ha dicho que "como persona negra" ha vivido casi de todo cuando está de viaje. En Madrid, ha afirmado, fue ignorada en un bar junto a otra persona de origen asiático "y la gente evitaba sentarse a mi lado en el metro".

"Aunque me dijeron que España está muy abierta a la gente de América Latina, especialmente a aquellos que quieren emigrar al país, también he visto historias de gente de Latinoamérica hablando del terrible trato que reciben cuando van a España", ha comentado.

Y ha finalizado: "Como no me gustan mucho los museos ni la arquitectura, que es lo principal que hacer en Madrid, y porque España, en general, tiene una historia terrible con las personas de color y aún no ha aprendido de eso, para mí, Madrid merece un 5,5 sobre 10".