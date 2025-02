Una niñera española en Estados Unidos explica lo que pasa cuando su familia se va de vacaciones

La creadora de contenido Mariona Falomi, una española que trabaja como niñera en Estados Unidos y que tiene más de 21.000 seguidores en su perfil de TikTok, ha publicado un vídeo sobre lo que tiene que hacer cuando la familia para la que trabaja se va de vacaciones. El resumen: nada.

"Soy una niñera en Estados Unidos y mi familia se va de vacaciones toda la semana en general. ¿Qué pasa cuando ellos se van y a mi me dejan elegir si ir con ellos o no? ¿Cuáles son mis responsabilidades?", pregunta.

Ella es más que clara a la hora de responder y aclarar esta duda que puede tener la gente y sus seguidores: "Ninguna, no tengo ni el perro, no tengo nada, la casa es como si fuese mía, pueden venir mis amigos, invitar a quien quiera, etc".

"Cuando estoy sola es cuando mejor estoy porque como au pairs nos sentimos que nos tenemos que levantar a una hora prudente para no parecer unas vagas. Por ejemplo, los fines de semana cuando volvemos de fiesta o cuando llegamos tarde", describe la niñera española.

"Yo amo estar sola, conecto la alarma y listo, quiero saber qué pasa si se desactiva la alarma porque salgo por la ventana corriendo", finaliza la creadora de contenido.