Alerta en los móviles al suroeste de Madrid por un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias: una residencia de ancianos, confinada

El suroeste de Madrid arde: las llamas de un coche en la M-501 han saltado al monte y han desatado un nuevo incendio forestal en el entorno de San Martín de Valdeiglesias. Las autoridades se han visto obligadas a enviar una alerta a los móviles de la zona a través del sistema Es-Alert y a confinar una residencia de ancianos por precaución.

Según han avanzado agencias como Europa Press, las llamas comenzaron a propagarse hacia Pelayos de la Presa, otra localidad cercana, al este de San Martín de Valdeiglesias. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 también ha informado en redes sociales de que el incendio se está produciendo sobre todo en el kilómetro 57 de la M-501.

En él ya están trabajando 16 medios aéreos y terrestres tanto de Bomberos de la Comunidad de Madrid como de las Brigadas Forestales y de los Agentes Forestales de la institución. Es la residencia de mayores López Rumayor la que ha procedido a ser confinada por precaución.

El mensaje Es-Alert se ha enviado fundamentalmente a los vecinos de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que estos permanezcan en sus viviendas. "Debido a la evolución del incendio forestal en las proximidades de la urbanización de San Ramón y Jaracruz (San Martín de Valdeiglesias) permanezca ocnfinado en su vivienda hasta nuevo aviso", reza la alerta.

"Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia", continúa.

El incendio forestal de San Martín de Valdeiglesias se ha decretado cuando todavía arde el incendio forestal de Almorox, por el que ya han ardido cerca de 890 hectáreas (600 en la Comunidad de Madrid y unas 290 en Castilla-La Mancha, donde se originó).

Se da la circunstancia además de que estos incidentes se dan cerca de la zona en la que ya se registró en 2025 uno de los incendios forestales más graves de la oleada de fuegos vista el año pasado: el de Méntrida, en Toledo: ardieron 3.200 hectáreas y también afectó a la Comunidad de Madrid.