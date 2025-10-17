Uno de RRHH ofrece un trabajo de dependiente por debajo del salario mínimo y la respuesta del trabajador es para exponerla en el ministerio de Trabajo

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el salario bruto medio anual de un trabajador rondaba los 28.000 euros en el año 2023. Por otro lado, el salario más frecuente o mediano es bastante más bajo, en torno a unos 15.000 euros.

Estos sueldos, que llevan congelados desde hace muchos años mientras los precios no dejan de subir, hacen que los jóvenes y no tan jóvenes vean cómo es casi imposible emanciparse.

Por todo esto, el Gobierno ha ido subiendo el salario mínimo interprofesional en España. En 2025 este salario es de 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros brutos anuales.

Una oferta de trabajo que indigna

En las últimas horas ha dado que hablar la conversación que han mantenido en WhatsApp un miembro de Recursos Humanos que buscaba a una persona para el puesto de dependiente en una tienda.

Al explicarle las condiciones del empleo le ha dicho que el trabajo sería para los fines de semana —sábado y domingo— de 11 de la mañana a 14:30 y de 16:30 a 21:00 "con la posibilidad de trabajar festivos". Según esto, el salario es de 50 euros al día "más incentivos por objetivos".

El demandante de empleo ha hecho cálculos y esos 50 euros al día equivalen a unos 6,25 euros la hora. El propio empleador confirma que son unos 400 euros al mes más los objetivos.

Y ojo porque la persona demandante de empleo saca los datos para desmontar la oferta: "Lo pregunto porque según el Salario Mínimo Interprofesional vigente en 2025, el salario base por ley debe ser de unos 7,87 € por hora (sin contar incentivos). ¿Puedes confirmarme si esos incentivos se suman aparte y si el salario base cumple el SMI? Lo pregunto solo para asegurarme de que todo esté correctamente reflejado en el contrato. muchas gracias".

Y aquí todo cambia. Esta persona le dice que están en una fase valoración interna de candidatos y que no han cerrado aún "los aspectos relacionados con las condiciones definitivas" y que él tampoco tiene acceso a la información concreta.

"Lo que quiero decir es que el salario que ofrecéis está casi dos euros por debajo del límite legal por hora en España, por eso solo quería saber mas detalles del contrato si es que la hay, o de las condiciones. Entiendo que nadie oferta un puesto de trabajo para buscar empleados sin saber cuales van a ser sus "condiciones definitivas'", ha zanjado.