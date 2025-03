Unos clientes que le dejaron una mala reseña vuelven a su restaurante y lo que hace el dueño no convence a todos

El popular usuario de TikTok @abrigaca, que es dueño de un restaurante, ha contado la situación que ha vivido recientemente en el local y ha provocado un debate en el que muchos creen que debió de actuar de otra forma.

"Os voy a poner en una situación que me pasó ayer y quiero saber qué hubieseis hecho vosotros. Ayer, después de mucho tiempo, como hace cinco meses o así, un matrimonio que me dejó una reseña muy pero muy mala en Google volvió al restaurante como si nada", cuenta.

"En su día me dejaron una reseña mala porque, creo que era un domingo al mediodía o así, el restaurante estaba lleno y ellos empezaron a pedir bocatas, me hicieron devolver el bocata a cocina para cambiarle ingredientes, decían que luego estaba todo muy hecho. No sé, se quejaron por unos bocatas, unos bocatas", resalta.

"La cosa es que en Google me dejaron como si fuera el peor restaurante del mundo, como si fuera una mierda literal. Fatal. Y han estado cuatro o cinco meses sin volver hasta ayer. Volvieron como si nada, felices, pidieron su bebida y los atendí yo. Pidieron sus bocadillos y se los serví y tal", expone.

El hostelero admite que "por un lado tenía por dentro una necesidad de decirles: 'Pensaba que no ibais a volver nunca más después de la reseña que pusisteis". "Pero lo que hice fue que me callé y los atendí como un profesional. Me tragué mi ego y los atendí. Me gustaría saber vosotros que hubieseis hecho", insiste.

Son muchos los usuarios que creen que el hostelero actuó como debe, con la máxima profesionalidad. "Los atiendo como a cualquier otro cliente. Uno no es perfecto y puede que ese día haya sido un día malo para la cocina o que ellos hayan tenido un día malo", dice una persona. "Lo mejor que has hecho 🥰😍", dice otro.

Pero hay quien cree que debería haber sido más duro. "¿Tienes derecho de admisión? Si lo tienes pues a la puta calle", dice uno. Otro: "Hubiera hecho lo mismo, pero escupiéndoles en el bocadillo".