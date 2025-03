Unos inspectores dan el 'alto' a un restaurante de Noruega por esto del menú: dice mucho de ese país

La usuaria de TikTok @m0ralaexploradora, que trabaja como camarera en un restaurante de Noruega, ha contado una experiencia que ha vivido recientemente allí y que da una idea de lo estrictos que son en ese país con las leyes sobre consumo de alcohol.

"Ya os he hablado alguna vez del problema que tienen en Noruega con el alcohol. Ayer, mientras atendíamos en el restaurante, entraron dos chicos de seguridad. Entraron, pidieron mesa y no se pidieron nada para tomar. Simplemente querían sentarse a observar", explica.

La trabajadora señala que en los restaurantes, bares, donde se vende alcohol, "hay días que llegan dos personas a observar, a ver si hay algo que no está como tiene que estar" y analizan detalles como "la cantidad de vino que sirven en las copas, si hay algún menor de 21 años tomando algún licor que no debería, controlan que no haya muchas botellas de alcohol visible fuera de la zona del alcohol...".

"Y nosotros teníamos todo bajo control, estábamos tranquilos. Terminan de observar durante dos horas y nos llaman y nos dicen: 'Hemos visto algo que no debe estar así'. Cogieron el menú. Nos llamaron la atención porque los productos de 'bebida y cócteles' estaban en mayúsculas. Y no puede ser que eso esté en mayúscula y que las cervezas estén en minúsculas y que lo que no tiene alcohol esté en minúsculas", explica la usuaria.

"Nos han dicho que tener eso en mayúsculas es como incitar al cliente a tomar esos licores, tiene que estar todo igual. Para que os hagáis una idea de lo estrictos que son aquí con las normas vinculadas por el alcohol", resalta la trabajadora.

Según dice, el problema es que allí "beben muchísimo, no tienen control": "El año pasado teníamos botellas de vino decorando el restaurante y no podemos hacer eso, las tenemos que tener en sus sitios porque es como si incitaras a la gente a beber".