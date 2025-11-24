Unos sevillanos desayunan en Madrid y flipan con los precios: "Han mirado la cuenta 3 veces a ver si era verdad"

Tuit de @inversorBetico con una foto de un ticket con los pagos de un bar en el que han desayunado.

Salir a desayunar por ciertas ciudades de España es cada vez más caro. Este lunes se ha viralizado por X el ticket que ha compartido @inversorBetico, que ha ido a desayunar con dos personas que han viajado de Sevilla a Madrid y se han quedado sorprendidos al ver los precios.

"Han venido unos amigos de Sevilla a pasar el finde y hemos bajado a desayunar. 3 desayunos 31.20€. Han mirado la cuenta 3 veces a ver si era verdad, hemos normalizado que un desayuno en Madrid sean 10€ por persona", ha comentado este usuario de X, logrando en pocas horas más de medio millón de personas alcanzadas en la red social de Elon Musk.

En el desglose de precios se puede ver que tres zumos de naranja cuestan 10,50 euros, tres cafés con leche 5,40 y tres sándwiches mixtos con huevo 13,50. En definitiva, han salido a unos 10 euros por persona.

Esto ha abierto un intenso debate acerca de lo que vale ya desayunar en según qué lugares de España. De hecho, los hay que llegan a defender que pagar 10 euros por un desayuno no es tanto.

Y con todo esto llegan las comparaciones. Uno menciona que en Málaga por 10 euros desayunan dos personas y otro pone una foto de lo que ha comido en Sevilla por 3,30 euros y claro, la comparación es llamativa.

Precios en bares y restaurantes

Poniendo de ejemplo Madrid se puede ver que los precios no paran de aumentar, con una subida anual del 3,7% en octubre en Madrid y una tasa anual del 4,1% en toda España en diciembre de 2024, superando el IPC general.

Todos los expertos coinciden en que la subida de lo alimentos, de la energía y de las materias primas ha hecho que los precios se incrementen y que cada vez sea más caro tomar un café o una cerveza.