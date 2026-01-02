Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ursula von der Leyen felicita a España por sus 40 años en la UE y muchos se fijan en esto: a Ayuso no le va a gustar
Ursula von der Leyen felicita a España por sus 40 años en la UE y muchos se fijan en esto: a Ayuso no le va a gustar

Lo ha hecho con un vídeo donde también felicita a Portugal. 

Álvaro Palazón
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid, este juevesEFE

Este 2026 se cumplen 40 años de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado a los países ibéricos con un vídeo donde se pueden ver cosas típicas de cada lugar. 

Lo primero que aparece es un vídeo musical donde se nombra el flamenco y el fado como dos pilares de la cultura de ambos países. En cuanto a personales relevantes, del lado luso está Fernando de Magallanes y del lado español Antoni Gaudí, autor de La Sagrada Familia de Barcelona, y la cantante Rosalía, también catalana. 

En el vídeo se explica que el 1 de enero de 1986, con Felipe González como presidente de España, se firmó la adhesión de España a la Unión Europea y se ve a la población española celebrándolo. 

Barcelona, protagonista del vídeo

"Hace 40 años que formáis parte de nuestra Unión. Cuatro décadas compartiendo con nosotros vuestra cultura excepcional y espíritu innovador. Cuatro décadas de fortalecimiento de vuestros países dentro de la UE. ¡Felicidades!", ha escrito von der Leyen junto al vídeo. 

Además, en las imágenes se puede ver cómo sale una paella, se habla de José Saramago, de Picasso y se ponen en valor dos ciudades: Lisboa y Barcelona, donde ensalzan su arquitectura. 

"40 años juntos", es el lema elegido para presentar la adhesión de los dos países al mercado común. España, seis años años después, en enero de 2002, adoptaría el euro como moneda con José María Aznar de presidente. 

¿Pero qué es lo que más ha llamado la atención del vídeo en España? Que no se hace ninguna mención a Madrid, la capital de España, y todo el protagonismo se lo lleva Barcelona. 

"Ay, que no sale Madrí", dice una de las usuarias que se ha dado cuenta de la ausencia de la región que dirige Isabel Díaz Ayuso. 

