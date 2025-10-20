Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Va al baño de un restaurante, el cocinero entra detrás de él y lo que le ve hacer le siembra la duda: "He pensado que aquí no vuelvo"
Va al baño de un restaurante, el cocinero entra detrás de él y lo que le ve hacer le siembra la duda: "He pensado que aquí no vuelvo"

"Entre ser y parecerlo, hay que ser; pero sobre todo poner énfasis en parecerlo". 

Un cocinero, cocinando en su restaurante.GETTY

Juan Manuel García, más conocido como 'Pincho', ex Guardia Civil y experto en comportamiento humano con más de cuatro millones de seguidores en TikTok, ha provocado un debate al contar lo que le ha ocurrido al ir al baño en un restaurante.

"Acabo de salir de un restaurante de desayunar. Me he tomado unas tostadas y un café con leche. Cuando iba a irme he decidido ir al baño y, justo en ese momento, el cocinero iba detrás de mí y también se ha metido al baño. Cuando hemos salido los dos al mismo tiempo, yo me he ido a lavar las manos y el cocinero no", cuenta.

"Por lo que he pensado: 'Aquí no vuelvo'. Y luego también he pensado: 'Bueno, quizá se lave las manos luego, en el office o dentro de la cocina, o donde sea", admite.

Con todo, manda un mensaje muy claro "a todos los profesionales": "No solamente hay que ser bueno, no solamente hay que ser limpio, sino que además hay que parecerlo. Si yo, como cocinero, entro al baño con un cliente, me voy a lavar las manos por higiene, por supuesto, pero también para que vea el cliente que me he lavado las manos". 

"No sé si lo entendéis: Entre ser y parecerlo, hay que ser; pero sobre todo poner énfasis en parecerlo", insiste García. 

Por qué hay que lavarse las manos

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria ha subrayado en numerosas ocasiones la importancia de lavarse las manos cuando cocinamos. "Nos tenemos que lavar las manos antes de empezar a manipular alimentos, después de tocar alimentos crudos y siempre que, durante la preparación de las comidas, manipulemos basura, pañales, dinero, cartones, etc. Y también, nos tenemos que lavar las manos después de ir al váter, estornudar, toser, sonarnos, y después de tocar animales domésticos", afirma el organismo.

"En las persones existen algunos microorganismos peligrosos, que pueden dar lugar a enfermedades de transmisión alimentaria. A través de las manos podemos dispersar estos microorganismos y contaminar los alimentos", explica. Entre las bacterias peligrosas que se pueden propagar están, por ejemplo, la Salmonella, E. coli y el Norovirus.

