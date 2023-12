Va a casa de su madre, ella le dice que está sucia y desordenada y graba lo que hay realmente

La tiktoker @andrealonsor1 ha compartido un curioso vídeo en la red social china en la que ha dejado claro para muchos cómo son algunas madres. Ha explicado que antes de llegar al hogar de su progenitora ésta le ha dicho que no tenga en cuenta cómo está la casa "porque no he tenido tiempo para limpiar y ordenar".

"Atención a la casa. Acabo de llegar", ha dicho ella grabando cómo está realmente la casa. Ha mostrado la cocina, el baño y varias estancias más de la vivienda. "Vivo con una psicópata", ha señalado en tono de humor.

¿La razón? A ojos de @andrealonsor1 y a los de muchos usuarios de TikTok que han comentado en el vídeo la casa está impoluta y no hay ningún elemento fuera de sitio ni rastro de suciedad por ningún lado.

"En verdad aspiro a ser así jajajaa", ha dicho ella misma. "Ojalá que mi casa estuviera así en sus peores días", "Mi madre es exactamente igual", "Literalmente impecable", "Vale vale, estoy preocupada. Creo que soy madre sin serlo" y "Nooo pero como le haces eso a tú madre y subes un vídeo con la casa hecha un desastre".