Va a comer al restaurante donde no se elige la comida y los comentarios no tardan en llegar por lo que sirven

El popular creador de contenido Carlos Iglesias, conocido en redes sociales como 'ElChurches' y que cuenta con más de 8 millones de seguidores en YouTube y otros 1,5 millones tan solo en TikTok, ha viajado hasta Bali, la famosa isla vacacional en Indonesia. Uno de los restaurantes de la zona le ha llamado la atención más que cualquier otro, ya que, por primera vez en su vida, el plato le ha elegido a él y no al revés.

"Es un restaurante muy especial donde tú no eliges la comida, sino que te elige ella a ti, es un poco raro", ha comentado al principio del vídeo (@elchurchesoficial), que ha acumulado más de 100.000 visualizaciones y 4.000 'me gusta'.

Lo primero que le han indicado es que debe descalzarse, por lo que le han proporcionado unas zapatillas para poder caminar por el restaurante. La entrada de por sí ya es poco casual, ya que la puerta es una especie de entrada secreta que está detrás de una de las estanterías.

Tres cartas, tres platos

El concepto del restaurante es único cuanto menos. Te dan tres cartas de oráculo "totalmente aleatorias" y es precisamente ese momento en el que la comida, supuestamente, te elige a ti: entrante, plato principal y postre.

Poco después llegó un camarero con las tres cartas y la primera de ellas, la cual se elige entre varias otras como si fuera un truco de magia, fue la de "adicción". "Una carta profunda que explica que he estado el mismo ciclo una y otra vez hasta que te vuelves loco, como cuando sabes que lo que haces no te hace bien y aun así lo haces", ha explicado. El plato finalmente ha sido una ensalada de sandía con cebolla frita y flores. "Estaba buena, fresca y la sandía precisamente es mi fruta favorita", ha confirmado.

"La segunda carta me tocó la de renacimiento, habla de cuando sientes que algo nuevo está llegando a tu vida, cuando estás dejando atrás una etapa de tu vida y preparándote para otra: me sirvieron macarrones con tomate y chili, con burrata, que estaba buenísima", ha relatado.

Para el postre le tocó la carta llamada "listen (escucha)", que, según ha contado, significa que "ya tengo las señales delante, pero que a veces estás tan distraído que a veces no las ves, como si el universo te hablara, pero tú no le escuchas". El postre que le tocó fue un brownie con mantequilla de cacahuete. El precio final fue de unos 31,10 euros por persona

¿Ha calado el concepto en los usuarios?

Al menos, a algunos usuarios que han comentado en el vídeo, no están del todo convencidos del concepto de no elegir la comida, pero a otros tantos les parece "bien como experiencia", especialmente por el precio.

"A mí no me gusta que me enreden, prefiero ir a donde decido yo, para cualquier otra cosa me gustan las sorpresas, pero para comer no", ha escrito la usuaria Luna, que tiene muy claro que es un concepto que no le ha convencido.