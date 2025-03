Va a una entrevista de trabajo y los WhatsApps que le envía luego el entrevistador son tela

Una aspirante a un puesto de trabajo ha mostrado su estupefacción por los mensajes que le envió la persona que le hizo la entrevista de trabajo tras el encuentro profesional que tuvo con él.

"Muy fuerte que después de una entrevista tengan que pasar cosas así", ha escrito la usuaria de Threads junto a un pantallazo en el que se ven los mensajes de WhatsApp de esa persona que recibió.

"Entiendo que quieres que te invite a tomar algo y luego a comer o a cenar en un buen restaurante, ¿no?", dice en uno de ellos. Como esa persona no obtiene respuesta, vuelve a escribir a la candidata: "¿Qué tal, María?".

Como sigue sin tener reacción, insiste: "Hola, María. ¿Estás enfadada? Jajaj". Finalmente, la mujer responde: "Hola, Juan. No tengo ningún problema en quedar siempre y cuando se traten temas profesionales".

"No quiero que suene mal, pero me ha dado la impresión de que no son los objetivos, por el tema de la cena. Si no es así, pues me parece bien. Ya me dices cualquier cosa, un saludo", le añade.

"No suena mal, pero es que no te conozco de nada para ofrecer trabajo, ¿sabes? El objetivo de vernos es hablar y conocernos", argumenta la otra persona.

Los mensajes han causado pasmo en la red social, donde una multitud de personas censuran la actitud del entrevistador. Por ejemplo, una persona señala: "Aquí pueden pasar dos cosas. 1 - Juan Linkedin no sabe que es ilegal utilizar los datos personales de un CV para fines que no sean puramente profesionales. 2- Juan Linkedin si lo sabe pero se tiene en muy alta estima y disocia la realidad y cree que es una idea buenísima".

"Denuncia. Punto. No normalices lo que está mal", aconseja otra persona. "Si es un trabajador de RRHH de alguna empresa les enviaba una captura para que vean que buenos empleados tienen que usan datos personales para intentar mojar. Menuda imagen.", añade uno más.