Van a comer al peor restaurante de Barcelona y esto es lo que se encuentran 

El creador de contenido @long_lixue ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok yendo con su amigo Alex Tous (@alextouspont), también tiktoker, a comer al peor restaurante de Barcelona según Google Maps.

"Hoy me engañarán como un chino. Bueno, no sólo a mí. Nos engañarán. Hoy, en 52 retos por el 25, visitamos el peor restaurante de Barcelona: el Trabucaire", ha comenzado contando el tiktoker al inicio del vídeo.

"Es un lugar que tiene 1.300 reseñas frente a Sagrada Família y tiene una media de 1,3 en Google Maps. No lo entiendo. ¡El Trabucaire!", han explicado los creadores de contenido antes de entrar al restaurante.

"No pinta tan mal, ¿eh? En su defensa, el primer idioma de la carta es catalán, están siendo muy majos", ha afirmado uno de los tiktokers al sentarse en el local y mirar la carta.

"Pan con tomate. Sí, el tomate es triturado. No es el mejor pan, pero está calentito y está bueno, correcto", ha comentado @long_lixue. "¡Está muy bien!", ha apuntado también Tous.

"Estas albóndigas tienen algo de pinta de ser de lata, ¿eh? Están bastante arenosas. Sabe a harina y a poco más", ha señalado el crerador de contenido con cara de disgusto mientras prueba el plato.

"Vale, probamos las bravas. Son como las patatas deluxe del McDonald's y con una salsa industrial picante", ha apuntado @long_lixue. "Patatas deluxe literalmente congeladas. Comestible", ha añadido Tous.

"Lo que no se puede defender es que sirvan esta tortilla, que es una suela de zapato, con una rodaja de tomate encima. Esto está más duro que tu culo, niño. Que asco, esto sí que no. No sabe ni a sal, ni a patata, ni a huevo. No sabe a nada", han asegurado los tiktokers.

De hecho, han destacado que no está buena ni la rodaja de tomate, así que deciden probar suerte con el siguiente plato: una paella. "Pinta peor que yo", ha afrimado Tous nada más verla.

"Esto no hay por dónde cogerlo, tiene una mala pinta... Esto es arroz escaldado, no hay socarrat. Tiene sabor artificial, el arroz está pasado... Es arroz con fumet. Y esto no es calamar, es canana. ¿Cómo se puede hacer tan mal un calamar?", han relatado los influencers.

"Me está costando tragarlo y todo", ha añadido @long_lixue, quien también ha apuntado que la gamba "está muy mala". Y, después de esta tremenda decepción, deciden lanzarse a por el postre.

"Va, probémonos una crema catalana. Eh, ojo a la crema catalana, muy bien presentada, con carquiñoli y todo", ha apunatado el creador de contenido antes de probar el postre típico catalán.

"Oh, no. No es crema catalana, es natilla. Literalmente, han abierto el bote de natillas y lo han volcado aquí dentro los locos", ha explicado Tous, mientras su amigo ponía una expresiva cara de asco al probarla.

Y, por último, la sopresa final: el precio. ¡72,80 euros! Vaya puto robo, quiero llorar. Dos aguas, ocho euros. 6,5 euros de cerveza, esto me ha herido los sentimientos, eh. Comer en el peor restaurante de Barcelona, check", han concluido los tiktokers.