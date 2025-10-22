Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vanesa Martín señala a quién votaría en las próximas elecciones: no es Sánchez ni Feijóo y va a sorprender a más de uno
Va a sorprender a más de uno y hay alguno que no lo entiende.

Juan De Codina
La cantante Vanesa Martín durante un concierto en Madrid.GTRES

La cantante malagueña Vanesa Martín, que recoge en su historial canciones populares como Frenar Enero, Sin Saber por qué o Complicidad, y que además ostenta premios como el Ondas por Mejor Comunicación Musical, Videoclip Nacional del Año de LOS40 Music Awards o la Medalla de Andalucía, ha sido preguntada sobre a quién votaría en las próximas elecciones que, hasta el momento, están programadas para el 2027.

Ha sido precisamente en el popular pódcast de Ac2ality, que ostenta más de 6,5 millones de seguidores solo en TikTok, siendo uno de los precursores en España en el formato de noticias resumidas en un minuto en la red social. En su aclamada sección siempre se reservan la misma pregunta: ¿A quién votaste en las últimas elecciones? Y, en consecuencia, a quién votaría en las próximas.

"No voté, creo que hay que votar, pero no estaba empadronada en ningún sitio y lo descubrí cuando fui a votar", ha revelado la cantante. Cuando estaba ya preparada para echar la papeleta, le dijeron "no, no apareces en ningún sitio".

Lo primero que ha respondido sobre a quién va a votar en las próximas elecciones es que no sabe quién se presentará. La entrevistadora le mencionó a Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y principal oposición. Su primera reacción va a causar algún que otro comentario: tras un pequeño suspiro, ha confesado que está "desencantada con la política, hoy día creo que son más estrellas del pop que políticos".

Entonces, ¿a quién votaría Vanesa Martín?

A muchos usuarios de TikTok les ha sorprendido su respuesta. Si ella pudiera, votaría a José Alberto "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay, fallecido el pasado 13 de mayo. "Yo votaría a Mujica todo el rato... Aquellos políticos de antes como Julio Anguita, Mujica... A mí me pilló de chica, pero sé quién es Mujica perfectamente", ha afirmado.

"Es un hombre que ha muerto hace poco y que es un filósofo", ha añadido. Al final del vídeo, que ha recopilado hasta 90.000 visualizaciones y 6.000 'me gusta', le han preguntado sobre qué tema social le gustaría que estuviera más en las agendas políticas y, sin duda, ella ha optado por la "igualdad de oportunidades en todo, que se regularan los precios de las viviendas, y una ley dura contra los que maltratan animales".

"Obviamente, la violencia machista, que no vayas a denunciar y de repente no te hagan caso", ha concluido la cantante.

