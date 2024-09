Vuelve a España tras vivir un año en Australia y dice todo esto: "No aguanto ni un minuto más aquí"

El creador de contenido de viajes, conocido en TikTok como @alex.castillo._, ha vivido durante un año en Australia y durante seis meses en Miami (Estados Unidos). Ahora que ha vuelto a España, ha dicho que no aguanta "ni un minuto más" aquí y que ya está llevando a cabo toda la burocracia para irse de nuevo lo antes posible.

"No aguanto ni un minuto más en España, se me está haciendo la estancia súper larga, no aguanto más, noto como que no formo parte de aquí, tengo unas ganas de irme tremendas", ha confesado al principio del vídeo, acumulando más de 115.000 visualizaciones y miles de 'me gusta'.

El motivo concreto no lo ha dado en este vídeo, sino que, después de ser bastante abstracto con el argumento, ha sido esta vez algo más claro en una segunda publicación: "Esta terrible sensación que tengo no sé ni como explicarla porque es difícil de expresar". "Ves una realidad de los problemas que tú interiorizas en tu país y que allí no están, se vive mejor", ha explicado.

"Tú ya creas una realidad de no preocuparte tanto por eso que te tanto te preocupaba en tu país, te acostumbras a unos estímulos que en España yo no tengo", ha afirmado inmediatamente después. También ha comentado acerca del tema económico: "Es algo que tira mucho, en España tenía dos o tres trabajos a la vez y aquí solo uno".

A pesar de dar varias razones más, hay más de 1.200 comentarios que parecen decirle lo mismo: "Cada uno es libre de elegir, cierra al salir: no cambio tu calidad de vida por estar junto a mi familia y amigos ni por todo el oro del mundo".