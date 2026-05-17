Ocho palabras le bastan a Julia Otero para comparar el momento de Ana Belén en TVE con la final de Eurovisión

La periodista Julia Otero ha analizado en su programa de este domingo Julia en la Onda, en Onda Cero, lo que ha dado de sí la final de Eurovisión 2026 y toda la polémica que se ha vivido con la presencia de Israel pese al genocidio en Gaza.

Con la ausencia de España, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, como principal protagonista, por la inclusión de Israel en el certamen, RTVE no emitió la final y tuvo una programación especial.

En primer lugar, al inicio de la final, a las 21.00 horas, la cadena pública española emitió un mensaje en directo que duró unos 10 segundos: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina", rezaba el escrito, en castellano y en inglés.

Julia Otero reacciona de forma cristalina

Pero Julia Otero, que ha hecho un repaso de lo que ha dado de sí la final junto al periodista Borja Terán, no ha dudado en resaltar al inicio algo que pasó en el programa especial que emitió TVE.

La cadena pública emitió La casa de la música, con la participación de artistas españoles de renombre como Raphael o Ana Belén. Precisamente, la cantante madrileña ha sido la principal protagonista.

Además de registrar el minuto de oro del día con la canción Sólo le pido a dios, dejó un mensaje en contra de la guerra que ha terminado compartiendo hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo. "Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente", cantó.

Una actuación que también se ha escuchado en antena en Julia en la Onda y que Julia Otero no ha dudado en utilizar para dejar clara su opinión, en comparación con la final de Eurovisión. "Vas a comparar lo de Eurovisión con esto", ha dicho, mientras escuchaba a Ana Belén.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.