Yenesi responde a Almeida por sus palabras sobre la "infame Ley Trans" y los incendios: "Cómo se puede ser tan impresentable"

Las pronunció en septiembre de 2025 y han vuelto a viralizarse ahora, en plenos incendios en la Comunidad de Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida culpó a la "infame Ley Trans" de que faltasen 126 bomberos en Madrid.

Después de un verano —el de 2025— marcado también por los incendios, el alcalde de la capital de España dejó varias polémicas frases cuando criticaron su inacción frente a los fuegos.

"Vamos a llegar al compromiso en ese convenio colectivo que hemos firmado con el cuerpo de bomberos y con las secciones sindicales del Ayuntamiento de Madrid de alcanzar los 1.750 efectivos, y hemos convocado más de 500 plazas desde que estamos en el Gobierno municipal", dijo Almeida.

Y apostilló sobre la falta de bomberos: "No hay en estos momentos 126 bomberos y 60 conductores especialistas en las calles de Madrid por la infame Ley Trans que ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados. Ninguna ley en democracia ha hecho tanto daño a las mujeres como la del solo sí es sí y la Ley Trans".

Como recoge eldiario.es, Almeida aludió en ese discurso a un supuesto retraso producido por el infructuoso intento de un candidato, David L.Y. "vinculado a grupos antifeministas y supremacista blanco, tal como publicó ABC de obtener una plaza mediante el uso fradulento de la Ley Trans".

Yenesi responde

Ahora, las palabras de Almeida se han vuelto a viralizar, a pesar de ser del año 2025, y han llegado hasta la actriz Yenesi, que ha sido muy rotunda a la hora de responder al alcalde de Madrid.

"Cómo se puede ser tan inútil, tan impresentable, tan rastrero, tan mala persona y tan feo. No puede ser que se eche la culpa siempre por cualquier cosa a las personas trans. Parece que vivimos gobernados por personajes de South Park", ha escrito Yenesi en sus redes sociales.