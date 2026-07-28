El Gobierno ha elevado un 34% el gasto en extinción de incendios entre 2024 y 2026

El Gobierno ha aumentado en más de un 34 por ciento el presupuesto destinado a la extinción de incendios forestales entre 2024 y 2026, un refuerzo que ha permitido mejorar las condiciones laborales de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).

En concreto, el presupuesto de las BRIF se ha incrementado un 47 por ciento además de haberse aprobado un nuevo convenio que reconoce mejor el trabajo que estas brigadas desempeñan durante todo el año, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) hechos públicos este martes.

Asimismo, el Ministerio también está renovando sus bases, reforzando los medios aéreos y avanzando en la adquisición de siete nuevos aviones anfibios, cuya incorporación comenzará a partir de 2028.

Este incremento forma parte del esfuerzo realizado en los últimos años por el Miteco para reforzar la capacidad del Estado como apoyo a las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la prevención, gestión y extinción de los incendios forestales.

Junto al refuerzo de los medios de extinción, entre 2024 y 2026 el presupuesto destinado a prevención también ha aumentado cerca de un 30 por ciento, lo que, según indican, ha permitido potenciar los dispositivos que trabajan durante todo el año, como las Brigadas de Labores Preventivas y los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales.

Estos equipos llevan a cabo actuaciones "esenciales", entre ellas podas, desbroces y quemas prescritas, que contribuyen a reducir el riesgo de incendios antes del comienzo de la campaña de verano.

Desde el Ministerio han incidido, no obstante, en que prevenir incendios "va mucho más allá de actuar cuando se acerca el verano" y también implica invertir en bioeconomía, gestión forestal sostenible y actividades que ayudan a mantener el territorio, como la ganadería extensiva o la agricultura ecológica y regenerativa.

En este ámbito, el Gobierno ha destinado 100 millones de euros, a través de distintas convocatorias de la Fundación Biodiversidad, a proyectos locales de bioeconomía, prevención de incendios y gestión forestal sostenible en el medio rural.

A esta inversión se suman más de 30 millones de euros para gestionar masas forestales en decaimiento, especialmente vulnerables por los efectos de la emergencia climática y con un mayor riesgo de incendios.