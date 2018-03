La madre de Gabriel carga contra el periodista "amigo de la familia"

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz, ha llamado a El Programa de Ana Rosa y ha asegurado que el periodista Manuel Vilaseró "no es amigo de la familia".

Vilaseró ha comparecido en numerosos medios como persona cercana al entorno del pequeño y en numerosas ocasiones ha asegurado que cuando entraba en casa de los familiares lo hacía "como amigo y no como periodista".

"No dudo de sus buenas intenciones, pero se está representando como amigo nuestro cuando no lo es", ha comentado por teléfono.

"Me duele porque se introduce en casa de Ángel el día que fallece mi hijo y a partir de ahí se va relacionando con unos y con otros, pero creo que lo hace como periodista y no como amigo. Si hubiese sido amigo nuestro, no habría hablado de determinados temas que no queríamos que se dijeran porque perjudicaban la investigación. No dudo que tuviera buenas intenciones. Es necesario que se sepa porque económicamente está recibiendo algún beneficio", ha asegurado.

Vilaseró, visiblemente descolocado, ha respondido que apreciaba mucho al menor fallecido y que para él lo prioritario era "buscar a Gabriel".

Además, el periodista ha asegurado que no va a entrar en debate "con una persona que ha perdido a un hijo y de una manera tan trágica".

"Intentaré hablar con ellos. Creo que es un malentendido Ángel nunca me dijo que fuera el portavoz de la familia, me dijo que era el mejor portavoz", sentenció.

Por su parte, Ana Rosa ha entendido la postura de la madre de Gabriel y le ha mandado todo su apoyo y su cariño.

El periodista ha respondido en su cuenta de Twitter con un escueto mensaje: "Solo deciros que no voy a discutir con una madre que ha perdido a su hijo en tan dolorosas circunstancias y, además, es la madre del amigo Gabriel. Intentaré aclarar con los padres lo que estoy seguro que ha sido un malentendido".

Solo deciros que no voy a discutir con una madre que ha perdido a su hijo en tan dolorosas circunstancias y, además, es la madre del amigo Gabriel. Intentaré aclarar con los padres lo que estoy seguro que ha sido un malentendido — Manuel Vilasero (@manelvilasero) 15 de marzo de 2018