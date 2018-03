La foto de Hiba Abouk sin maquillaje que sorprende en Instagram

La actriz Hiba Abouk ha sorprendido en su cuenta de Instagram —donde tiene más de 644.000 seguidores— con una fotografía sin filtros y sin maquillaje.

Además, la protagonista de El Príncipe ha acompañado la publicación con el poema de Federico García Lorca, Bodas de sangre.

"Y no ver más que tus ojos. Y que me abrazaras tan fuerte, que aunque me llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera despegar de ti".

La imagen tiene en pocas horas más de 31.000 Me gusta y decenas de comentarios.

Puedes ver aquí la publicación completa.

Sus seguidores han

Natural y preciosa😘 cris81ramirez

Con o sin maquillaje siempre preciosa ❤❤❤ 21_4yasmina98

Natural y transparente tu cara lo dice todo 🔝🔝😘 carlosdj_

No podes ser más linda, y sin maquillaje. adriana_ch

Con solo media cara preciosidad entera. Increíble. Gracias por deleitarnos así. ☺️🤗😘 ekaitzzuria

Qué hermosa mujer, al natural resalta mas tu belleza!!! 😍😍 neryml26