António Guterres: "La Guerra Fría ha vuelto"

La tensión entre EEUU y Rusia en torno a Siria siguió aumentando hoy en la ONU, donde las dos potencias intercambiaron acusaciones a la espera de que Washington decida si responde militarmente al supuesto uso de armas químicas.

"La Guerra Fría ha vuelto", lamentó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante una nueva reunión del Consejo de Seguridad en la que, lejos de acercar posturas, las dos partes insistieron una vez más en sus tesis.

The Cold War is back — with a vengeance but with a difference. The mechanisms and the safeguards to manage the risks of escalation that existed in the past no longer seem to be present. My remarks to the Security Council: https://t.co/ISRvKL1bgs