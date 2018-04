El duro alegato de Sandra Sabatés tras la sentencia de La Manada en 'El Intermedio'

La periodista Sandra Sabatés ha reflexionado en el pico de la mesa de El Intermedio —lugar reservado para las arengas de El Gran Wyoming— sobre la sentencia a La Manada.

Los cinco imputados han sido condenados a 9 años de prisión y 5 años de libertad vigilada por abuso sexual continuado y no por violación, delitos que se diferencian por el uso de la violencia y la intimidación, con lo que entiende que los abusos se produjeron sin consentimiento pero sin que concurrieran esas circunstancias.

Tras la sentencia, Sabatés ha dejado una contundente reflexión: "Esta sentencia pasará a la historia por dejarnos todavía un poco más desprotegidas".

"Para este tribunal no es suficiente que cinco hombres metan a una chica en un portal, la agredan sexualmente sin su consentimiento, la graben, compartan el vídeo y presuman de sus actos. Si una mujer no se defiende porque el miedo no la paraliza no hay violación", asegura Sabatés.

"En una violación parece que la policía quiere que nos resistamos a pesar de que puede que nos maten", explica.

Y sentencia: "Ninguna mujer debería arriesgarse a morir para demostrar que ha sido violada".

Puedes ver aquí el vídeo.