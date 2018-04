El intento de 'zasca' de Percival Manglano a Carmena tras celebrar la dimisión de Cifuentes que se le vuelve en contra

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha escrito un tuit en el que celebra la dimisión presentada este miércoles por la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, después de que viera la luz un vídeo de 2011 en el que aparece hurtando cremas en un supermercado.

Para Carmena, "la mentira no se puede tolerar", y hay que alegrarse de que "se haya recuperado cierta ética en la Comunidad de Madrid": "Era importante que Cifuentes se marchara", ha sentenciado.

Nos hemos de alegrar de que se haya recuperado cierta ética en la Comunidad de Madrid. La mentira no se puede tolerar, hace mucho daño a la democracia, por eso era importante que Cifuentes se marchara. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 25 de abril de 2018

Las reacciones a las palabras de la alcaldesa de Madrid, que ya tiene cerca de 5.000 'me gusta', no se han hecho esperar. No obstante, el más veloz a la hora de responder a Carmena ha sido el siempre activo en redes sociales Percival Manglano, concejal popular en el Ayuntamiento de Madrid, quien pedía a Carmena que aplicase su Código Ético y forzase la "dimisión de sus tres concejales imputados":

Pues a ver cuándo recuperas el Código Ético con el que te presentaste a las elecciones y fuerzas la dimisión de tus tres concejales imputados. — Percival Manglano (@pmanglano) 25 de abril de 2018

El mensaje de Manglano a Carmena ha encendido un intenso debate que se le ha vuelto en contra al concejal popular en Madrid:

Que buen día para callar Perci..la crema ,que sea Olay y a dormir... pic.twitter.com/7G5Y5gr6oy — jreal (@JrealJavireal) 25 de abril de 2018

Para tener el nombre de un caballero del rey Arturo, no se puede ser más obtuso, mezquino y embustero. Estáis en el PP para exigir nada a nadie, aunque hay que reconocer que cinismo no os falta para seguir saliendo a la calle como si no fuérais los sinverguenzas que sois. — Luis Benito Gall (@lluisbg) 25 de abril de 2018

Os van a faltar charcos para tanta rana.. — poyique58 (@poyique58) 25 de abril de 2018

¿Dando lecciones? ¿Tú? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ¿Tú? 😂😂😂😂😂😂😂 ¿Tú? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Qué bajón ha dado el club de la comedia, joder. — Miri Pris (@MiriPrisCh) 25 de abril de 2018

De tus más 900 imputados por robar que sabes?. — Francisco alba carmo (@Franciscoalbaca) 26 de abril de 2018

Deja de comparar a tu mafia creada para delinquir con Carmena. Básicamente porque la última lucha por los ciudadanos de Madrid mientras la mafia que defiendes corrompe, delinque, roba, miente, manipula y apalea — RaSo (@ransaler_) 25 de abril de 2018

